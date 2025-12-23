به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌های حوزه انتخابیه اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار پس از رایزنی و مکاتبات انجام‌شده با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیرو جلسه در کمیسیون عمران مجلس با حضور شهرداران و روئسای شورای اسلامی شهرهای حوزه انتخابیه، تخصیص یافته و در فرآیند پرداخت به شهرداری‌های مربوطه قرار گرفته است و صرف اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه مالی شهرداری‌ها، هدف از این پیگیری‌ها را افزایش توان مدیریت شهری در ارائه خدمات مؤثر به شهروندان و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهری عنوان کرد.