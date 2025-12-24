باقرزاده: اعتماد عمومی سرمایه اصلی انتخابات است

باقر باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت سلامت و قانونمداری در فرآیند برگزاری انتخابات، اظهار کرد: هیئت اجرایی نقش محوری در صیانت از حقوق مردم و تضمین شفافیت، بیطرفی و سلامت انتخابات دارد.
وی با اشاره به مسئولیت خطیر اعضای هیئت اجرایی گفت: رعایت دقیق قانون، امانتداری، پرهیز از هرگونه جانبداری و تعامل سازنده با هیئت نظارت و سایر دستگاههای مسئول، از الزامات برگزاری انتخاباتی سالم و مورد اعتماد افکار عمومی است.
فرماندار شهرستان سرعین عنوان کرد: پس از برگزاری فرایند قانونی رأی گیری، عبدالله کیشی زاده، رضا آستانی، اکبر مینایی، داریوش سفیدی، المیرا فرخی، حاج بابا عبداللهی، احمد باقری و رضا جودی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی و سودا عبدالهزاده، صابر حسینی، سهراب موسیزاده، لیلا عبداللهی و حسین قاسمی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی شهرستان سرعین مشخص شدند.
