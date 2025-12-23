لاجوردی: قانون عفاف و حجاب باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس در دیدار رئیس قوه قضائیه با اعضای فراکسیون زنان با اشاره به شرایط سخت معیشتی و اقتصادی در جامعه، اظهار کرد: ضرورت دارد قوای سه‌گانه با بکارگیری یک حکمرانی کارآمد، قدم‌هایی اساسی را برای حفظ سرمایه اجتماعی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بردارند؛ ما از قوه قضائیه انتظار داریم که در مقوله مبارزه با فساد و همچنین بی‌بند و باری‌هایی که بعضاًً در جامعه شاهد آن هستیم، برخورد قاطعانه‌تری داشته باشد.

لاجوردی همچنین به بیان مطالبی در رابطه با عدم اجرای قانون عفاف و حجاب پرداخت و خواستار تعیین تکلیف موضوع مذکور از سوی مسئولان مربوطه شد.

الهام آزاد نیز در این جلسه گفت: قاطعیت حاکمیت در برخورد با مفسدان اقتصادی از عوامل دخیل در افزایش اعتماد عمومی جامعه به نظام است.

وی همچنین بر لزوم همکاری و همگرایی تنگاتنگ بخش‌های نظارتی قوای سه گانه تاکید کرد و گفت: سازمان بازرسی قطعاً می‌تواند در برخورد با مفسدان اقتصادی، نقش موثرتری ایفا کند.

شهین جهانگیری نیز با بیان اینکه حمایت از حقوق زنان به معنای تحکیم بنیان‌های خانواده و جامعه است، اظهار کرد: متأسفانه امروز برخی با ایجاد اختلال در اقتصاد کشور، سعی می‌کنند به اتحاد مقدس شکل گرفته در کشور ضربه بزنند؛ ضرورت دارد با این افراد، بدون مماشات برخورد لازم صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: ما از قوه قضائیه، خواستار حمایت قضائی مؤثر و سریع از زنان به عنوان محور خانواده، برخورد قاطع و قانونی با اخلالگران اقتصادی و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های آسیب‌زننده به بنیان خانواده هستیم.