احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیات برف‌روبی و نحوه مدیریت برف‌های جمع‌آوری‌شده در روزهای اخیر اظهار کرد: در پی بارش‌های زمستانی و به منظور حفظ ایمنی شهروندان، تسهیل تردد و جلوگیری از یخ‌زدگی مجدد معابر، طی روزهای گذشته بیش از ۷۴۰ تُن برف از خیابان‌های اصلی، معابر فرعی و نقاط پرتردد شهر جمع‌آوری شده است.

وی با تأکید بر محل تخلیه برف‌ها افزود: برف‌های جمع‌آوری‌شده پس از انتقال توسط ماشین‌آلات و ناوگان خدمات شهری، به صورت متمرکز و کاملاً کنترل‌شده در داخل رودخانه اناربار تخلیه شد. این تصمیم بر اساس بررسی‌های فنی و با توجه به شرایط فعلی این رودخانه اتخاذ شد؛ چرا که در حال حاضر آب جاری در بستر رودخانه اناربار وجود ندارد و همین موضوع، این محدوده را به گزینه‌ای ایمن و مناسب برای تخلیه برف‌ها تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: برف‌های تخلیه‌شده در این محل، به‌صورت تدریجی ذوب شده و آب حاصل از آن به جای باقی ماندن بر سطح آسفالت و آلوده شدن به مواد شهری، به طور طبیعی جذب خاک و زمین می‌شود. این فرآیند علاوه بر جلوگیری از آلودگی برف‌ها و یخ‌زدگی مجدد معابر، نقش مؤثری در تغذیه طبیعی خاک و استفاده بهینه از منابع آبی دارد.

مهاجری یادآور شد: تخلیه هدفمند برف‌ها در بستر رودخانه اناربار، از دپوی نامناسب برف در سطح شهر جلوگیری کرده، زمان عملیات پاکسازی معابر را کاهش داده و امکان تمرکز بیشتر نیروهای خدمات شهری بر نقاط حساس و محلات مختلف را فراهم ساخته است.

شهردار گلپایگان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری و همکاری شهروندان تأکید کرد: شهرداری با رویکردی کارشناسی و سازگار با محیط‌زیست، مدیریت شرایط جوی زمستانی را در دستور کار دارد و این اقدامات تا بازگشت کامل شرایط عادی و تأمین ایمنی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.