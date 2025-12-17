احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین برف زمستانی که از شب گذشته در گلپایگان آغاز شده است، اظهار کرد: همزمان با شروع بارشهای فصلی برف و باران، دستور آمادهباش کامل مجموعه مدیریت بحران شهرداری و تمامی حوزههای اجرایی صادر شده است.
وی افزود: در پی این دستور، کلیه نیروهای انسانی حوزههای مدیریت بحران و خدمات شهری که از روزهای گذشته سازماندهی شده بودند، در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفته و تمامی تجهیزات، ماشینآلات و ناوگان عملیاتی شهرداری در سطح شهر فعال شدهاند.
شهردار گلپایگان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجامشده، گفت: جانمایی و استقرار بستههای شن و نمک در نقاط مختلف شهر بهویژه معابر اصلی، مسیرهای شیبدار و نقاط مستعد لغزندگی و حادثهخیز انجام شده تا در صورت نیاز، در کوتاهترین زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد.
مهاجری با تأکید بر لزوم حضور میدانی نیروها و پاسخگویی سریع به شهروندان، خاطرنشان کرد: رصد مستمر وضعیت جوی، پایش معابر و خدمترسانی شبانهروزی تا پایان شرایط ناپایدار جوی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان تصریح کرد: حفظ ایمنی شهروندان و تداوم خدمات شهری، اولویت اصلی مدیریت شهری در این ایام است.
نظر شما