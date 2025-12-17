  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

آماده‌باش کامل شهرداری گلپایگان در پی بارش‌های اخیر

آماده‌باش کامل شهرداری گلپایگان در پی بارش‌های اخیر

گلپایگان -شهردار گلپایگان گفت:در پی آغاز بارش برف و باران در سطح شهر گلپایگان، شهرداری با هدف حفظ ایمنی شهروندان و تداوم خدمات‌رسانی، تمامی ظرفیت‌های اجرایی خود را به‌صورت کامل به‌کار گرفت.

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین برف زمستانی که از شب گذشته در گلپایگان آغاز شده است، اظهار کرد: همزمان با شروع بارش‌های فصلی برف و باران، دستور آماده‌باش کامل مجموعه مدیریت بحران شهرداری و تمامی حوزه‌های اجرایی صادر شده است.

وی افزود: در پی این دستور، کلیه نیروهای انسانی حوزه‌های مدیریت بحران و خدمات شهری که از روزهای گذشته سازماندهی شده بودند، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته و تمامی تجهیزات، ماشین‌آلات و ناوگان عملیاتی شهرداری در سطح شهر فعال شده‌اند.

شهردار گلپایگان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده، گفت: جانمایی و استقرار بسته‌های شن و نمک در نقاط مختلف شهر به‌ویژه معابر اصلی، مسیرهای شیب‌دار و نقاط مستعد لغزندگی و حادثه‌خیز انجام شده تا در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

مهاجری با تأکید بر لزوم حضور میدانی نیروها و پاسخگویی سریع به شهروندان، خاطرنشان کرد: رصد مستمر وضعیت جوی، پایش معابر و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی تا پایان شرایط ناپایدار جوی در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: حفظ ایمنی شهروندان و تداوم خدمات شهری، اولویت اصلی مدیریت شهری در این ایام است.

کد خبر 6693158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها