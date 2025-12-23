انهدام باند چهار نفره سرقت منازل در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان سنندج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان کردستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیس آگاهی افزود: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی یک باند چهار نفره در زمینه سرقت منازل شدند و اعضای این باند را که به استان‌های همجوار متواری شده بودند، در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ۴۰ فقره سرقت منزل در سطح استان به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد تومان اعتراف کردند و در همین رابطه دو نفر مالخر نیز شناسایی و بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش جرایم، از شهروندان خواست با استفاده از تجهیزات ایمنی و سامانه‌های ضدسرقت، نسبت به حفاظت از اموال خود توجه بیشتری داشته باشند و تصریح کرد: پلیس با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت مردم برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.