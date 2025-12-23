  1. جامعه
مالخر حرفه‌ای لوازم خودرو در شهرری به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک مالخر لوازم و محتویات خودرو در جریان تحقیقات پلیس خبر داد که به بیش از ۴۰ فقره سرقت مرتبط اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی ادامه تحقیقات از یک سارق حرفه‌ای لوازم و قطعات خودرو با ۱۱ شاکی و اعتراف وی به بیش از ۴۰ فقره سرقت، کارآگاهان پلیس در یکم دی ماه امسال هویت و مشخصات مالخر لوازم و محتویات خودرو را شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام مخفیگاه متهم را در محدوده"شهرری" شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی گفت: با حضور مأموران در محل با انجام چند عملیات همزمان و ضربتی مالخر را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس منتقل نمودند؛ مأموران نیز تحقیقات تخصصی خود را برای تکمیل پرونده آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطر نشان کرد: در تحقیقات انجام شده متهمان ۳۹و۴۵ ساله سابقه دار بیش از ۴۰ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو اعتراف کرده که برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به رویکرد پلیس و حسب دستور سلسله مراتب، گفت: پلیس ری با عزم جدی و راسخ با سارقان و مالخران شدیداً حسب قانون برخورد می‌کند.

