به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی ادامه تحقیقات از یک سارق حرفه‌ای لوازم و قطعات خودرو با ۱۱ شاکی و اعتراف وی به بیش از ۴۰ فقره سرقت، کارآگاهان پلیس در یکم دی ماه امسال هویت و مشخصات مالخر لوازم و محتویات خودرو را شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام مخفیگاه متهم را در محدوده"شهرری" شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی گفت: با حضور مأموران در محل با انجام چند عملیات همزمان و ضربتی مالخر را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس منتقل نمودند؛ مأموران نیز تحقیقات تخصصی خود را برای تکمیل پرونده آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطر نشان کرد: در تحقیقات انجام شده متهمان ۳۹و۴۵ ساله سابقه دار بیش از ۴۰ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو اعتراف کرده که برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به رویکرد پلیس و حسب دستور سلسله مراتب، گفت: پلیس ری با عزم جدی و راسخ با سارقان و مالخران شدیداً حسب قانون برخورد می‌کند.