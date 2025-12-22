خبرگزاری مهر - استانها: در روزهای سرد سال، جادههای کشور صحنه حضور بیوقفهی امدادگران و خدمترسانانی است که با وجود خطر و شرایط دشوار، چراغ امید و کمک را روشن نگه داشتهاند. در این مسیر، احتیاط ما قدردانی از تلاش آنان و گام اول برای پیشگیری از حوادث تلخ است.
صبح دوشنبه رزمایش ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با هدف ارتقای آمادگی دستگاههای امدادی، انتظامی و خدماترسان برای مدیریت ترافیک و حوادث احتمالی فصل زمستان، محل ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد برگزار شد و دستگاههای امدادی آمادگی ۱۰۰ درصدی خود را جهت پوشش جادهای در فصل زمستان اعلام کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد، در این مراسم با تاکید بر اجرای کامل برنامه بیان کرد: پلیس به همراه تمامی دستگاههای امدادی و خدماترسان در آمادگی کامل به سر میبرند تا سطح خدماترسانی به مردم و مسافران در تمامی محورهای مواصلاتی، خصوصاً در ۹ محور اصلی برفگیر و حادثهخیز استان، به بالاترین حد ممکن برسد.
سردار احمد نگهبان، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در بارندگیهای اخیر، ادامه داد: ۹۶ تیم عملیاتی شامل پلیس راه و واحدهای انتظامی برای مقابله با برف، باران، سیلاب و سایر حوادث احتمالی در سراسر استان مستقر شدهاند.
وی به روند مثبت بارشها اشاره کرد و گفت: بارشهای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلندمدت رشد داشته است.
بارشهای اخیر، مانور موفقی برای سنجش آمادگی دستگاهها بود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، نیز در این رزمایش با تأکید بر ماهیت مستمر خدماترسانی در طول فصل سرما، رزمایش اخیر را فراتر از یک آغاز رسمی دانست.
سید مهدی طلاییمقدم بارشهای ابتدای فصل سرما را یک مانور عملیاتی مؤثر برای تست آمادگی دستگاههای مختلف خواند و افزود: این مانور با کمترین میزان خسارت و بدون هیچگونه تلفات جانی و جرحی در سطح استان به پایان رسید.
وی ادامه داد: این دستاورد نتیجه لطف الهی، پایبندی مردم به قوانین و هماهنگی میدانی نهادهایی چون پلیس، راهداری، اورژانس، هلالاحمر، آتشنشانی و شهرداری بوده است.
یزد در میان استانهای کمحادثه کشور است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد، نیز با ارائه آمار مقایسهای، وضعیت ایمنی جادهها را در چارچوب کشوری مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار تصادفات در یزد، به ویژه از بعد تعداد مطلق فوتیها، در میان استانهای کشور در سطح پایینی قرار دارد.
رستگاری خطاب به دستگاههای امدادی حاضر در این رزمایش گفت: شما امنیت و ایمنی شبکه ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتری جادهای استان را دارید، با دو چالش عمده در افزایش حوادث مواجه هستیم که شامل خوابآلودگی رانندگان ناشی از ماهیت کویری منطقه و ترددهای گذری که رانندگان آن با مسیرها ناآشنا هستند.
وی گفت: در حوزه راهداری، ۱۴ راهدارخانه محوری فعال است و ۱۸۹ دستگاه ماشینآلات با مشارکت ۲۰۰ پرسنل عملیاتی در طرح زمستانی مشارکت دارند.
توقیف ۹ هزار خودرو متخلف و استقرار بالگرد در ۹ گردنه اصلی برفگیر استان یزد
فرمانده پلیس راه استان یزد نیز به اقدامات انتظامی و پیشگیرانه طرح زمستانه اشاره و بر نقش برخورد با متخلفین در کاهش تلفات تأکید کرد.
سرهنگ رحیم حاجیدهآبادی ادامه داد: یک فروند بالگرد و ۲۵ گشت پلیس با استعداد ۵۰ نفر نیرو، در ۹ نقطه برفگیر استراتژیک استان از جمله گردنههای علی آباد، سعید آباد، بیداخوید، سخوید و تنگ چنار مستقر شدهاند.
وی با تاکید بر برخورد با رانندگان پرخطر ادامه داد: از ابتدای سال جاری، به دلیل تخلفات مخاطرهآمیز، علیه ۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شکایت ثبت شده و خودروها توقیف هستند.
فرمانده پلیس راه استان یزد گفت: با توجه به اینکه رانندگان متخلف کمتر از یک درصد جمعیت رانندگان را تشکیل میدهند، کنترل این درصد اندک، کلید موفقیت در کاهش تصادفات فوتی خواهد بود.
در قالب این طرح، تیمهای عملیاتی شامل پلیس راه، اورژانس، هلال احمر، راهداری و حملونقل جادهای، آتشنشانی، شهرداریها، مدیریت بحران و سایر دستگاههای خدماترسان به صورت ویژه در نقاط حادثهخیز استان مستقر خواهند شد.
با استقرار گستردهی نیروها و تجهیزات در جادههای استان یزد، طرح ترافیکی زمستانی امسال با تأکید بر پیشگیری، آمادگی و خدمترسانی بیوقفه آغاز شده و هدف نهایی، نه تنها کاهش آمار حوادث، بلکه حفظ جان هر مسافر و امنیت هر خانواده در روزهای سرد سال است. موفقیت این طرح، همچون گذشته، در گرو همراهی مسئولانهی رانندگان و اعتماد متقابل بین مردم و دستگاههای خدمترسان خواهد بود. زمستان امسال نیز، جادههای یزد، صحنهی همدلی و تلاشی جمعی برای رسیدن به سفر ایمن است.
