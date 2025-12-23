پوردهقان: دوگانه صنعت و محیط زیست ایجاد نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوردهقان، صبح سه‌شنبه، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، با اشاره به تمرکز ده‌ها واحد صنعتی در محور در محور صنعتی اردکان-مهریز اظهار داشت: بخشی از این صنایع با سطح آلایندگی بالا شناسایی شده‌اند. با وجود اینکه سازمان محیط زیست به‌طور مداوم در کمیسیون ماده ۱۱ مخالفت خود را اعلام کرده است، مشاهده می‌شود که برخی مصوبات و مجوزهای صنعتی بدون برخورداری از سازوکارهای بازدارنده لازم، به مرحله اجرا رسیده‌اند.

پوردهقان گفت: بدون یک برنامه عملیاتی مدون، مقابله با آلودگی‌های هوا و آب استان ناکام خواهد ماند. سه شرط اساسی برای موفقیت در این مسیر داشتن یک برنامه عملیاتی مشخص؛ دوم، تجهیز محیط زیست به امکانات و تجهیزات کافی پایش؛ و سوم، اصلاح نظام مالیاتی جرایم است.

وی تأکید کرد: درآمدهای حاصل از جرایم آلایندگی باید به حوزه محیط زیست بازگردد تا بتوان شاخص‌های پایش را تقویت و اقدامات کنترلی اثربخشی را به مرحله اجرا درآورد.

تأکید بر عدم ایجاد دوگانه صنعت و محیط زیست

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به اهمیت حفظ تعادل در نگاه‌ها پرداخت و ایجاد تقابل مصنوعی بین «صنعت خوب و بد» یا قرار دادن «محیط زیست در مقابل تولید» را رویکردی اشتباه دانست. اصلاح عملکرد صنایع مستقر ضرورت دارد و باید از ایجاد انرژی منفی و تنش بین نهادهای مرتبط پرهیز کرد.

پوردهقان از اقدامات سازنده استاندار یزد و سازمان محیط زیست استان، از جمله تأسیس پلیس محیط زیست، ایجاد تشکیلات مستقل و تأمین نیرو و اعتبار، به نیکی یاد کرد و این اقدامات را الگویی موفق برای دیگر استان‌ها دانست.

وی همچنین بر لزوم شفافیت کامل در مسائل صنعتی تأکید کرد و از مسئولان خواست تا در خصوص شایعات پیرامون فعالیت کوره‌های صنعتی در اردکان، به‌صورت شفاف و فوری به مردم اطلاع‌رسانی کنند تا از گسترش اخبار نادرست جلوگیری شود.