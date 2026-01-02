امام جمعه استهبان: دشمنان در حال سوء استفاده از مشکلات اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر ساجدی در خطبه‌های نمازجمعه استهبان گفت: همگان باید از هر چیزی که به گناه منجر می‌شود، دوری کنند.

وی تقوا را به معنای ترک مقدمات گناه و اجتناب از اسباب گناه دانستن و از مردم خواست که در تمامی امور زندگی خود تقوا پیشه کنند.

امام جمعه استهبان با اشاره به مشکل اقتصادی و گرانی‌ها که مردم به ویژه قشر ضعیف‌تر را تحت فشار قرار داده است، از مسئولین خواست که در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

حجت الاسلام ساجدی گفت: دشمنان اسلام در حال بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای ایجاد بحران و ناامنی در کشور هستند.

وی از مردم خواست که از فتنه‌انگیزی‌ها و تبلیغات دشمنان دوری کنند.

امام جمعه استهبان به ضرورت حفظ احترام و جایگاه پدر و مادر در خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: سبک زندگی غربی به جایگاه پدر و مادر آسیب زده و احترام به والدین باید در جامعه حفظ شود.

حجت الاسلام ساجدی در پایان با اشاره به اقدامات دشمنان مانند اسرائیل و آمریکا برای تفرقه‌افکنی در کشورهای اسلامی، بر لزوم اتحاد مسلمانان و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.