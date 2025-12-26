امام جمعه استهبان: اعتکاف فرصتی طلایی برای تربیت معنوی نسل نوجوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر ساجدی در خطبه‌های نماز جمعه استهبان با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی و طلب مغفرت در ماه مبارک رجب، این ماه را فرصت بندگی، استغفار و تقویت ارتباط با خداوند دانست.

وی به مناسبت میلاد امام جواد (ع) با نقل حدیثی از آن حضرت گفت: کسی که اهل تقوا باشد، اگرچه مورد پسند همه مردم قرار نگیرد، خداوند او را محبوب دل‌ها می‌گرداند و تقوا عامل عزت، محبوبیت و آرامش انسان در دنیا و آخرت است.

امام جمعه استهبان با اشاره به برگزاری آئین معنوی اعتکاف در کشور و این شهرستان، اعتکاف را یکی از هدیه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: آموزش‌وپرورش بستر حضور دانش‌آموزان را فراهم کرده و همراهی پدران و مادران با فرزندان در این مراسم، فضای معنوی عمیق‌تری برای رشد نوجوانان ایجاد می‌کند.

حجت‌الاسلام ساجدی ادامه داد: مسجد و اعتکاف محل تفریح و سرگرمی نیست، بلکه فرصتی برای تجربه عبادت، انس با معنویت و الگوگیری عملی از بزرگ‌ترهاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای عملیات کربلای ۴ در این شهرستان اشاره کرد و گفت: استهبان در این عملیات حدود ۳۰ شهید تقدیم انقلاب کرد که پیکر مطهر برخی از آنان سال‌ها بعد به آغوش خانواده‌ها بازگشت که تشییع نمادین تصاویر شهدا را جلوه‌ای از قدرشناسی مردم است.

امام جمعه استهبان با قرائت بخشی از وصیت‌نامه جمعی شهدای غواص عملیات کربلای ۴، بر اهمیت پاسداری از حجاب و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) تأکید و تصریح کرد: رعایت حجاب، ضامن عزت دنیوی و سعادت اخروی است.