۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰۸.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵.۷۸ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۴۵.۵۰ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنو گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

