به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰۸.۸ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵.۷۸ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۴۵.۵۰ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنو گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.