  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸

سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد؛

وقوع زلزله شدید در گینه‌نو/ هشدار درباره سونامی

وقوع زلزله شدید در گینه‌نو/ هشدار درباره سونامی

سازمان زمین شناسی آمریکا از وقوع زلزله شدید در پاپوآ گینه نو، کشوری در قاره اقیانوسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، زمین لرزه‌ای شدید پاپوآ گینه نو را لرزاند.

این زلزله ۷.۳ ریشتری بوده و در عمق ۸۵.۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در فاصله ۱۱۴ کیلومتری شمال شهر کوکودا رخ داده است و درباره احتمال وقوع سونامی هشدار داد.

تاکنون اطلاعات بیشتری در خصوص این زلزله شدید گزارش نشده است.

پاپوآ گینه نو کشوری است که در اقیانوس آرام، قاره اقیانوسیه و شبه‌جزیره مالایا قرار دارد. پایتخت آن پورت مورزبی است که در ساحل جنوب شرق کشور واقع شده است.

کد مطلب 4975912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها