به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، زمین لرزه‌ای شدید پاپوآ گینه نو را لرزاند.

این زلزله ۷.۳ ریشتری بوده و در عمق ۸۵.۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در فاصله ۱۱۴ کیلومتری شمال شهر کوکودا رخ داده است و درباره احتمال وقوع سونامی هشدار داد.

تاکنون اطلاعات بیشتری در خصوص این زلزله شدید گزارش نشده است.

پاپوآ گینه نو کشوری است که در اقیانوس آرام، قاره اقیانوسیه و شبه‌جزیره مالایا قرار دارد. پایتخت آن پورت مورزبی است که در ساحل جنوب شرق کشور واقع شده است.