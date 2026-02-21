  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر روز شنبه منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵.۳۴ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۴۵.۷۵ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره شده است.

کد خبر 6755109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

