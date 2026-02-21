به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵.۳۴ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۴۵.۷۵ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره شده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۹ ریشتر روز شنبه منطقه پاپوآ گینه نو را لرزاند.
نظر شما