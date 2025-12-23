امام جمعه بوشهر: روحانیت به اندازه نورانیت خود جامعه را هدایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه شنبه در اختتامیه دومین رویداد معرفی چهره‌های برتر تبلیغی استان بوشهر یادبود سفیر انقلاب حجت الاسلام والمسلمین شهید صادق گنجی با تأکید بر نقش محوری روحانیت در هدایت جامعه گفت: روحانیت و مبلغ دین به اندازه نورانیت، صداقت و عامل‌بودن خود می‌تواند جامعه را روشن و هدایت کند و هرچه این نورانیت بیشتر باشد، اثرگذاری اجتماعی نیز عمیق‌تر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و تلاش‌های مجموعه‌های تبلیغی، اظهار داشت: ماه‌های رجب، شعبان و رمضان یک منظومه کامل معنوی را تشکیل می‌دهند؛ ماه رجب، ماه سکوت و خودسازی، ماه شعبان، ماه عروج و ماه رمضان، ماه وصول و نصرت الهی است و بدون سکوت و خودسازی، عروج و وصول ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه مبلغ دین افزود: جامعه بدون مبلغ دین روشن نمی‌شود؛ همان‌گونه که اتاق بدون چراغ روشنایی ندارد. اما میزان روشنایی جامعه وابسته به نورانیت خود مبلغ است. پیامبر اکرم (ص) تنها مبلغ با زبان نبود، بلکه «سراج منیر» بود؛ یعنی هم خود نورانی بود و هم نور می‌بخشید.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقدم خودسازی بر تبلیغ تصریح کرد: نخستین تبلیغ، تبلیغ نفس است. روحانی باید هر روز بر نورانیت، صداقت، عمل و اخلاص خود بیفزاید تا کلام او اثرگذار باشد. زبانی که از دل برخیزد و با عمل همراه باشد، دل‌ها را هدایت می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه روحانیت یکی از واسطه‌های اصلی فیض الهی در جامعه است، گفت: پس از پیامبران و ائمه اطهار (ع)، خداوند گروهی را برای تداوم هدایت بشر برگزیده که همان روحانیت و مبلغان دین هستند. روحانی اگر عالم باشد اما مبلغ نباشد، اثر اجتماعی محدودی خواهد داشت، اما وقتی وارد عرصه تبلیغ می‌شود، از خود عبور کرده و جامعه را از سقوط نجات می‌دهد.

وی با اشاره به تاریخ درخشان تبلیغ دین در استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر سابقه‌ای عمیق و اثرگذار در حوزه تبلیغ دین دارد؛ از دوران ابن‌نوح سیرافی تا علمای بزرگی که از این دیار به مناطق مختلف ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و شبه‌قاره برای تبلیغ اسلام اعزام شدند. این روحیه تبلیغی و مجاهدت دینی، ریشه فرهنگ مقاومت و دینداری مردم این استان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با یادآوری نقش روحانیت در دفاع از دین و وطن افزود: در مقاطع حساس تاریخی، روحانیت این استان با صدور حکم وجوب دفاع و پیشگامی در میدان، مردم را به صحنه آورد و این فرهنگ ایثار و مقاومت همچنان در جامعه بوشهر زنده است.

وی در پایان خطاب به طلاب، مبلغان و فعالان دینی گفت: شما وارثان عالمان بزرگ این سرزمین هستید و مسئولیت سنگینی بر عهده دارید. بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ماه‌های رجب، شعبان و رمضان برای خودسازی و ارتقای معنوی، زمینه‌ساز هدایت هرچه بیشتر جامعه خواهد بود.