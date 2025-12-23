به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش‌های غیرقانونی قیمت‌ها، اظهار داشت: نظارت‌ها تشدید و با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار برخورد قاطع و سریع انجام خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضائی در کنار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حمایت کامل از اجرای طرح‌های تنظیم بازار را در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار دهند.

در این جلسه همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، افزایش گشت‌های مشترک، برخورد با تخلفات زنجیره تأمین و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی تأکید شد.