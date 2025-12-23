  1. استانها
  2. ایلام
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

علیمحمدی:نظارت بر بازار ایلام تشدید می‌شود

علیمحمدی:نظارت بر بازار ایلام تشدید می‌شود

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: به منظور کاهش دغدغه های مردم، نظارت بر بازار ایلام تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش‌های غیرقانونی قیمت‌ها، اظهار داشت: نظارت‌ها تشدید و با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار برخورد قاطع و سریع انجام خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضائی در کنار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حمایت کامل از اجرای طرح‌های تنظیم بازار را در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار دهند.

در این جلسه همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، افزایش گشت‌های مشترک، برخورد با تخلفات زنجیره تأمین و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی تأکید شد.

کد خبر 6699569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها