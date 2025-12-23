به گزارش خبرگزاری مهر، در مأموریت اول، مقارن ۱۰:۳۰ قبل از ظهر، طی تماس سوپروایزر بیمارستان شهدای بندرلنگه با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر نیاز مبرم به انتقال بیمار قلبی و دریافت خدمات تخصصی‌تر، پس از هماهنگی مسئول بالگرد محمد رستمی و اخذ مجوزهای پروازی، بیمار خانم ۸۱ ساله با تشخیص سکته قلبی، پس از تحویل توسط مسعود عامری-وحید پوراحمد، کادر درمانی پرواز، مانیتورینگ علائم حیاتی و پایش حین مسیر، به بیمارستان شهید محمدی اعزام و تحویل شد.

در مأموریت دوم، مقارن ۱۴:۱۵ بعد از ظهر، طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز و درخواست شورای روستای در انار شهرستان بشاگرد، با توجه به عدم وجود هرگونه راه دسترسی زمینی، حضور پرسنل بهداشت منطقه در محل و نیاز بیمار خانم ۳۹ ساله بادرد قلبی و خانم باردار ۲۲ ساله به بررسی بیشتر، بالگرد اورژانس به موقعیت اعزام شد. علی‌رغم شرایط کوهستانی و صعب‌العبور منطقه، عملیات فرود امن توسط خلبان و کادر پرواز انجام شد. پس از بررسی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، مادر باردار ۲۲ ساله با درد شکمی و سابقه قبلی سقط، زن میانسال ۳۹ ساله با درد قلبی شدید، پس از تحویل توسط کادر درمانی مسعود عامری و وحید پوراحمد، خدمات اولیه درمانی را دریافت، مانیتورینگ علائم حیاتی انجام، جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر، پس از فرود در پد بالگرد بیمارستان شهید محمدی به ترتیب به بیمارستان‌های شریعتی و شهید محمدی منتقل شدند.

این دو عملیات موفق در یک روز، گستره وسیع جغرافیایی و تنوع بالینی خدمات اورژانس هوایی هرمزگان را از انتقال بیمار قلبی در مناطق شهری تا رسیدگی به مادر باردار و بیمار قلبی در مناطق کوهستانی بشاگرد، به خوبی به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه، مستقیماً با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد.