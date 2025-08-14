عملیات موفق اورژانس هوایی بستک برای نجات خانم ۷۷ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان گفت: مقارن ۱۸ مردادماه جاری به دنبال درخواست سوپروایزر بیمارستان فارابی بستک مبنی بر نیاز به اعزام اورژانسی خانمی ۷۷ ساله با تشخیص شوک عفونی مقاوم اطلاع به فهد محمدی مسئول اورژانس هوایی غرب هرمزگان سریعاً شرح حال بیمار اخذ شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت خاص بیمار نیاز به دریافت خدمات تخصصی عفونی و بخش ویژه(ICU) پس از هماهنگی محمدی با مدیر مرکز،واحد بحران دانشگاه علوم پزشکی، اخذ مجوزهای پرواز، بیمار توسط کادر پزشکی پرواز محمود لاورزیری و عبدالله صالحی تحویل و پس از مانیتورینگ علائم حیاتی، جهت دریافت اقدامات درمانی پیشرفته‌تر به بیمارستان شهید محمدی اعزام و تحویل گردید.

قاسمی بیان کرد: این پرواز سرنوشت‌ساز، با هدف حیاتی تسریع در روند درمان، مهار بیماری و افزایش چشمگیر شانس بهبود بیمار انجام گرفت و به لطف تلاش بی‌وقفه و هماهنگی مثال‌زدنی کادر فداکار اورژانس هوایی، با موفقیت کامل به پایان رسید.

این عملیات نه تنها نمادی از تعهد عمیق و تلاش شبانه‌روزی حافظان سلامت در اورژانس هوایی است، بلکه یادآور ارزشمندی از این حقیقت است که در سخت‌ترین شرایط نیز، امید به زندگی با بال‌های نجات به پرواز درمی‌آید.