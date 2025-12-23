محمدی: کارآفرینی نیازمند حمایت مالی و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی عصر سه شنبه در سومین آئین گردهمایی فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: پتانسیلهای خوبی در استان وجود دارد که بهرهگیری از آن نشاندهنده لزوم اهمیت کارآفرینی است.
وی گفت: مؤلفههای موجود در اکوسیستم کارآفرینی در مناطق مختلف متفاوت است که این روند با شروع ایدهها و حمایت سرمایهگذاران از ایدههای خلاقانه تبدیل به ارزش و خدمات خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: فرآیند کارآفرینی بیش از هر چیزی نیازمند حمایت مالی، قانونی است همچنین فعالیت دانشگاهها در این حوزه نیز سهم قابل توجهی خواهد داشت تا شاهد رشد و پرورش فکرها و ایدهها باشیم.
محمدی ضمن تاکید بر لزوم تأمین زیرساختها و قوانین در این راستا افزود: اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی است که ۳۰ درصد از اشتغال و نیمی از اقتصاد استان را به خود اختصاص میدهد.
وی ضمن اظهار استقبال از تمام ایدههای خلاقانه فعالان دانش بنیان و فناور گفت: گیلان با توجه به موقعیت ویژه در دسترسی به بازار منطقه اوراسیا لازم است حداکثر بهرهگیری را از آن داشته باشد تا از طریق کارآفرینی شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات ارگانیک استان نیاز بازار منطقه است که شرط بهرهگیری از این ظرفیت، دانش و خرد است تا بازارهای جهانی را تصاحب کنیم.
نظر شما