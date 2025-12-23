به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سیدحسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سازوکارهای پیشبینیشده برای رسیدگی به اعتراضات مشترکان نسبت به قبوض گاز گفت: برای پاسخگویی شفاف و مؤثر، چند مسیر مشخص و غیرحضوری در نظر گرفته شده است؛ از جمله سامانههای ارتباط مردمی مبتنی بر CRM که از طریق روابط عمومی شرکتهای گاز استانی فعال بوده و امکان ثبت و بررسی درخواستها و اعتراضات را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه در کنار این مسیرها، «پنجره هوشمند خدمات گاز» به نشانی my.nigc.ir راهاندازی شده که مشترکان پس از احراز هویت، میتوانند خدماتی همچون مشاهده قبض، ثبت اعتراض، ثبت شکایت و پیگیری مرحلهبهمرحله درخواستها را بهصورت یکپارچه دریافت کنند، افزود: برای هر درخواست، کد رهگیری صادر میشود تا فرآیند رسیدگی بهصورت شفاف قابل پیگیری باشد.
توسعه خدمات هوشمند
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از توسعه خدمات هوشمند در بستر اپلیکیشنهای ارتباطی داخلی خبر داد و بیان کرد: دستیار هوشمند گاز در اپلیکیشن «بله» این امکان را فراهم میکند که مشترکان با وارد کردن شماره اشتراک، افزون بر مشاهده قبض و ثبت شکایت، از سایر خدمات طراحیشده بهرهمند شوند.
موسوی با اشاره به قابلیتهای تحلیلی این درگاهها تصریح کرد: از مهمترین خدمات ارائهشده، امکان پیشبینی مصرف و هزینه گازبهاست که بر اساس سوابق پنجساله مصرف مشترک انجام میشود. این قابلیت به مشترکها کمک میکند جایگاه خود را در پلههای مصرف مشاهده کنند و با مدیریت مصرف، به پلههای پایینتر منتقل شوند و مبلغ قبض گاز خود را بهطور قابلتوجهی کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه مصرف غیرمتعارف در عمل بخشی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهد، اظهار کرد: انتظار میرود مشترکان پرمصرف با جدی گرفتن راهکارهای بهینهسازی، در اصلاح الگوی مصرف مشارکت فعال داشته باشند؛ چراکه این همراهی نقش مستقیمی در توزیع عادلانه انرژی و حفظ پایداری شبکه گاز کشور دارد.
تمرکز برنامههای مدیریت مصرف بر مشترکان پلههای سوم و چهارم
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: تمرکز اصلی برنامههای مدیریت مصرف بر مشترکانی است که در پلههای سوم و چهارم مصرف قرار دارند؛ چراکه مصرف این گروه بهطور محسوسی فراتر از الگوی متعارف بوده و میتواند پایداری شبکه و حقوق سایر مشترکان را تحتتأثیر قرار دهد.
موسوی با اشاره به راهکارهای ساده اما مؤثر در کاهش مصرف گاز افزود: استفاده از لباس مناسب فصل در محیطهای داخلی و پرهیز از افزایش غیرضروری دمای وسایل گرمایشی از مهمترین اقدامها در این زمینه است. بر اساس استانداردهای تعیینشده، دمای آسایش بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و رعایت این بازه دمایی افزون بر حفظ آسایش و سلامتی سبب جلوگیری از مصرف بیرویه گاز میشود.
وی تنظیم درجه شوفاژ، پکیج و بخاریها بین ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد، خاموش کردن یا کاهش دمای سیستمهای گرمایشی در فضاهای بلااستفاده را از دیگر راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف دانست و گفت: جلوگیری از اتلاف انرژی از طریق پوشاندن دریچههای کولر، استفاده از پردههای ضخیم بهویژه در ساعات شب و استفاده از عایقهای حرارتی مناسب، تأثیر قابلتوجهی در کاهش مصرف گاز دارد.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت ایمنی تصریح کرد: سرویس و نگهداری منظم وسایل گازسوز و استفاده از تجهیزات استاندارد، افزون بر افزایش ایمنی شهروندان، سبب بهبود راندمان و کاهش مصرف گاز میشود. همراهی آگاهانه مشترکان، تضمینکننده پایداری شبکه گاز و تداوم ارائه خدمات در روزهای سرد پیشرو است.
