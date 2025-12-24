فرونشست زمین؛ زنگ خطر توسعه پایدار در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله‌عابدی در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه گلستان در حوزه داده‌های مکان‌محور اظهار کرد: استان گلستان از تجربیات ارزشمندی در این حوزه برخوردار است و می‌تواند با استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، نقش مؤثری در نظام برنامه‌ریزی ایفا کند.

وی افزود: بهره‌برداری از داده‌های مکان‌محور به‌عنوان یک بستر و ابزار تصمیم‌سازی، امکان تدوین دقیق‌تر، اجرای هدفمندتر و نظارت کارآمدتر بر برنامه‌های توسعه‌ای را در سطح استان و شهرستان‌ها فراهم می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به سپری شدن سال دوم برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: استفاده از این سامانه‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در استان مؤثر باشد و به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کمک کند.

‌عابدی همچنین به موضوع فرونشست زمین به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی پیش‌روی توسعه استان اشاره کرد و گفت: این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و علمی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت است و باید با اتکا به داده‌های دقیق و مکان‌محور در دستور کار نظام برنامه‌ریزی استان قرار گیرد.