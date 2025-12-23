۲۹ ساعت پایش دریایی و نجات ۱۴ نفر در ایام بارندگی انجام شد

اسماعیل مکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح اقدامات مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی استان هرمزگان در جریان شرایط جوی هفته گذشته، اظهار کرد: در همین راستا، شناورهای ناجی به مدت ۲۹ ساعت دریانوردی مستمر در مناطق غربی و مرکزی استان به منظور پایش وضعیت و هشدار به شناورهای مستقر در لنگرگاه‌ها به مأموریت اعزام شدند.

وی ادامه داد: توصیه‌های ایمنی لازم از جمله مسدودسازی درب انبارها و موتورخانه، آب‌بندی ورودی‌های شناور، محکم‌کاری و تثبیت محموله‌ها، کنترل وضعیت پمپ‌های اضطراری تخلیه، بررسی لنگراندازی و رعایت فاصله ایمن از ساحل برای جلوگیری از به‌گل‌نشستگی در زمان کشیده شدن لنگر به شناورها ابلاغ شد.

معاون دریایی بنادر هرمزگان ادامه داد: پیام‌های اخطاریه هواشناسی به‌صورت رادیویی، ناوتکس، تلفنی و مکاتبه‌ای برای تعاونی‌های کشتیرانی صیادی و تجاری و همچنین ارگان‌های دریایی از جمله نداجا، ندسا و شیلات ارسال و علاوه بر آن، پیام‌های هشدار هواشناسی هر سه ساعت یک‌بار به مدت ۲۴ ساعت پیش از بروز شرایط نامساعد، از طریق کانال ۱۸ رادیویی به دو زبان فارسی و انگلیسی مخابره شد.

مکی‌زاده خاطرنشان کرد: در جریان این شرایط جوی، مرکز جست‌وجو و نجات دریایی استان عملیات هدایت و هماهنگی نجات ۱۴ نفر از خدمه شناور «آشا ۳» را در محدوده ۲۵ مایلی جنوب‌غربی جزیره کیش با موفقیت انجام داد.

وی همچنین به انجام مأموریت انتقال بیمار اورژانسی از جزیره قشم به درخواست مدیریت بحران استانداری اشاره کرد و گفت: این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان انجام شد.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: پایش مسیرهای دریایی مسافری و گردشگری نیز به‌صورت مستمر انجام شد تا ضمن ارزیابی شرایط جوی مناسب برای تردد مجاز شناورهای مسافری، از ورود هرگونه موانع و اجسام خطرآفرین به مسیرهای تردد جلوگیری شود.