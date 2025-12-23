به گزارش خبرنگار مهر، مقیمی در جریان بازدید از مجموعه صنعتی صدرا با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای این شرکت اظهار کرد: شرکت صدرا در حوزه ساخت و تعمیرات دریایی قراردادها و فعالیتهای مناسبی را در دست اجرا دارد و تلاش میشود با رفع موانع موجود، زمینه تداوم و گسترش این فعالیتها فراهم شود.
وی افزود: اقدامات انجامشده در مجموعه صدرا منجر به ایجاد فرصتهای شغلی قابل توجهی شده و حمایت از اشتغال پایدار در این بخش در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت با اشاره به برخی چالشهای موجود در مسیر فعالیت این مجموعه تصریح کرد: تأمین سوخت و برق کارخانه بهویژه در زمان بروز ناترازی انرژی از جمله مسائلی است که برای تداوم تولید در صدرا نیازمند توجه و پیگیری ویژه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش راهبردی صنایع دریایی در توسعه اقتصادی کشور گفت: اقتصاد دریامحور یکی از محورهای مهم سیاستهای دولت است و حمایت از مجموعههای فعال در این حوزه با جدیت دنبال میشود.
در ادامه این بازدید، علیپور مدیر شرکت صدرا نیز با اشاره به تحولات ساختاری این مجموعه گفت: مجموعه در حوزه تعمیرات کشتی و نوسازی ناوگان دریایی از ظرفیتهای فنی و تخصصی مناسبی برخوردار است و میتواند نقش مؤثری در توسعه صنایع دریایی ایفا کند.
نظر شما