به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در آینده جامعه، افزود: کم‌توجهی به این حوزه، کم‌لطفی به آینده جامعه است و باید با نگاه مسئولانه و فرابخشی جبران شود.

وی به مشکلات زیرساختی مانند زمین آموزشی شهرک دادگستری، کمبود زمین برای احداث هنرستان خیرساز آساوله و لکه‌های آموزشی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ پروژه آموزشی آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

سجادی همچنین بر پاسخگویی مدیران به مکاتبات آموزشی و جلوگیری از تعطیلی مدارس بدون پشتوانه کارشناسی تأکید کرد و افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً بر اساس فشار افکار عمومی، راه‌حل نیست.

وی با اشاره به نقش خیرین مدرسه‌ساز، گفت: سنندج هنوز مجمع فعال خیرین مدرسه‌ساز ندارد و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.

فرماندار سنندج از شناسایی فضاهای بلااستفاده برای مولدسازی و احیای پناهگاه‌ها در مدارس خبر داد و تأکید کرد لکه آموزشی شهرک هفت آسیاب نیازمند تعیین تکلیف فوری است.

سجادی در پایان اظهار داشت: عدم حضور و پیگیری مدیران باید بررسی و علت آن مشخص شود.