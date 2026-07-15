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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۰

ورود هوای خنک به گلستان؛ دمای هوا تا ۷ درجه کاهش می‌یابد

ورود هوای خنک به گلستان؛ دمای هوا تا ۷ درجه کاهش می‌یابد

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از کاهش پنج تا هفت درجه‌ای دمای هوا از امروز چهارشنبه در استان خبر داد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، از روز چهارشنبه با نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار و تزریق رطوبت به استان، شرایط جوی گلستان دستخوش تغییر خواهد شد.

وی افزود: پیامد این سامانه، افزایش ابر و کاهش محسوس دمای هواست؛ به‌طوری که تا پایان هفته، دمای هوا در نقاط مختلف استان بین پنج تا هفت درجه سانتی‌گراد نسبت به روز گذشته کاهش خواهد یافت.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: همچنین برای عصر و شب چهارشنبه و نیز عصر و شب پنجشنبه، به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف دور از انتظار نیست.

اصحابی با اشاره به شرایط جوی پایان هفته گفت: برای روز جمعه، جو استان نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود، هرچند در برخی ساعات افزایش ابر نیز دور از انتظار نخواهد بود.

کد مطلب 6888394

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