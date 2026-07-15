رسالت هنر در انتقام رهبر شهید؛ هنرمندان نگذارند جنایات دشمن فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پیامی که حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت تشییع و تدفین رهبر شهید منتشر کردند، محورهای کلیدی و حماسی درباره خونخواهی و انتقام مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله نکات برجسته این پیام میتوان به مواردی چون عهد صریح برای انتقام، پیوند با نهضت حسینی، گستره انتقام (هر شهید یک پرونده) و سرنوشت جنایتکاران که هرگز به مرگی آرام در بستر نخواهند رسید، اشاره کرد.
ایشان در این پیام خطاب به رهبر شهید عهد بستند که انتقام خون پاک ایشان و تمامی شهیدان جنگهای اخیر را از «قاتلین جنایتکار و بیآبرو» بگیرند و تأکید کردند که این انتقام، خواست ملت ایران است و بهطور حتم باید صورت بگیرد. رهبر انقلاب در این پیام، شهادت رهبر پیشین را با نهضت عاشورا پیوند زدند و فرمودند که ملت ایران ذاتاً «خونخواه حسین (ع)» است و این خصلت ریشهدار در فرهنگ تمدنی این ملت است. ایشان رهبر شهید را ادامهدهنده راه امام حسین (ع) معرفی کردند که حسینی زیست و حسینی به شهادت رسید.
در این مورد، سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند فعال جبهه مقاومت و کاریکاتوریست در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره «انتقام» را باید در چارچوب تأکید بر استمرار مطالبه عدالت و پاسخ به جنایتها فهمید. در این نگاه، انتقام صرفاً یک واکنش احساسی و مقطعی نیست، بلکه نشانهای از این است که ملت ایران در برابر ظلم، ترور و تجاوز، دچار فراموشی یا انفعال نخواهد شد و این مطالبه را تا تحقق آن زنده نگه میدارد.
وی تصریح کرد: در واقع، پیام اصلی این بیانات، ایستادگی، حفظ عزت ملی و جلوگیری از عادیسازی جنایت است.
شجاعی طباطبایی درباره اینکه وظیفه هنرمندان در این برهه چیست، توضیح داد: در چنین شرایطی، وظیفه هنرمند بیش از هر زمان دیگری، حفظ حقیقت در حافظه جامعه است. هنر نباید اجازه دهد که جنایتها به مرور زمان عادی یا فراموش شوند. هنرمند با زبان تصویر میتواند روایت ملت خود را به جهان منتقل کند. بهویژه هنرهایی مانند کارتون و کاریکاتور، به دلیل زبان جهانی، سرعت انتقال پیام و قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ظرفیت بالایی برای شکستن انحصار رسانهای و رساندن صدای مظلومان به جهان دارند.
وی تاکید کرد: امروز رسالت هنرمند تنها خلق اثری زیبا نیست؛ بلکه آفرینش اثری است که آگاهی بیافریند، وجدانهای بیدار را مخاطب قرار دهد و نگذارد حقیقت در هیاهوی تبلیغات نظام سلطه به فراموشی سپرده شود؛ حقیقتِ جنایتهایی که از نگاه بسیاری از مردم، مسئولیت آن متوجه سیاستها و تصمیمات چهرههایی همچون دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و دیگر عاملان حملات منجر به شهادت مرجع عالیقدر شیعیان، اعضای خانواده گرامی ایشان، نیز کودکان بیگناه میناب و ... است.
شجاعی طباطبایی در پایان گفت: هنر متعهد، حافظه تاریخی ملتهاست و در کنار مقاومت، یکی از ماندگارترین ابزارهای دفاع از حقیقت به شمار میآید.
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