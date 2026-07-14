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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲

شنیده شدن صدای انفجار در ایرانشهر

شنیده شدن صدای انفجار در ایرانشهر

زاهدان- صدای انفجار در ایرانشهر شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدای انفجار در شهرستان ایرانشهر شنیده شد.

هنوز از منبع انفجار ها و خسارات احتمالی اطلاعاتی در دست نیست.

ساعتی قبل نیز خبرهایی از تجاوز دشمن آمریکائی به بمپور منتشر شد.

کد مطلب 6888372

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