https://mehrnews.com/x3cyY3 ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6888372 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ شنیده شدن صدای انفجار در ایرانشهر زاهدان- صدای انفجار در ایرانشهر شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، صدای انفجار در شهرستان ایرانشهر شنیده شد. هنوز از منبع انفجار ها و خسارات احتمالی اطلاعاتی در دست نیست. ساعتی قبل نیز خبرهایی از تجاوز دشمن آمریکائی به بمپور منتشر شد. کد مطلب 6888372 کپی شد مطالب مرتبط ترخیص ۳۶۸ هزار تن کالای اساسی از گمرک چابهار در دوران جنگ ۳۹ روزه پاسخ محکم به نقض آتشبس ۱۳۵ شب حماسه حضور زاهدانیها در خیابان ملت ایران در دفاع از ولایت و انقلاب هرگز عقبنشینی نمیکند برچسبها شهرستان بمپور ایرانشهر انفجار
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