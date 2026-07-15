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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

ثبت ملی تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث فرهنگی ناملموس

ثبت ملی تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث فرهنگی ناملموس

در جلسه هیئت دولت از ثبت ملی آیین وداع، بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، انسجام درونی دولت را پیش‌نیاز ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست و تصریح کرد: تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف، زمینه‌ساز پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی، مطالبات مردم را بحق توصیف کرد و حفظ انسجام ملی را مسئولیتی همگانی دانست.

وی همچنین بر پرهیز از هرگونه موضع‌گیری و اظهارنظر تفرقه‌افکنانه تأکید کرد و وحدت ملی را مهم‌ترین پشتوانه کشور در عبور از چالش‌ها و خنثی‌سازی اهداف دشمنان برشمرد.

پزشکیان در ادامه توسعه دستاوردها، تداوم خدمت‌رسانی مؤثر و ارتقای کیفیت خدمات به اقشار مختلف جامعه را از ارکان اصلی تقویت اقتدار ملی عنوان کرد و بر مسئولیت تمامی وزرا و مدیران اجرایی در حفظ کیفیت و استمرار ارائه خدمات عمومی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از ثبت ملی آیین وداع، بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.

وی این آیین را نمادی از فرهنگ غنی سوگواری و همبستگی اجتماعی ایرانیان توصیف کرد و اعلام کرد که این میراث معنوی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با شماره ۳۳۶۵ در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.

در بخش دیگری از جلسه، تعدادی از اعضای هیئت دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور گزارش‌هایی از آخرین اقدامات، برنامه‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه‌های تخصصی خود ارائه کردند.

همچنین شماری از پیشنهادها و مسائل اجرایی، حقوقی و اقتصادی کشور در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.

کد مطلب 6888910
رامین عبداله شاهی

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