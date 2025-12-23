  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

باور خوردن بعد از ساعت ۹ شب و چاقی، پشتوانه علمی قطعی ندارد

باور خوردن بعد از ساعت ۹ شب و چاقی، پشتوانه علمی قطعی ندارد

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: باور خوردن بعد از ساعت ۹ شب و چاقی، پشتوانه علمی قطعی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی‌های علمی، برخی مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که خوردن غذا در ساعات شب، برخلاف ریتم شبانه‌روزی بدن است و می‌تواند زمینه افزایش وزن را فراهم کند. در این مطالعات، حیواناتی که خارج از زمان طبیعی بیداری خود غذا دریافت کرده‌اند، حتی با مصرف غذای مشابه، افزایش وزن بیشتری داشته‌اند.

با این حال، شواهد انسانی این یافته‌ها را به‌طور کامل تأیید نمی‌کند. مطالعات انجام‌شده روی انسان‌ها نشان می‌دهد که زمان مصرف غذا به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده افزایش وزن نیست و مجموع کالری دریافتی در طول شبانه‌روز نقش مهم‌تری دارد.

در یکی از مطالعات انجام‌شده روی بیش از ۱۶۰۰ کودک، هیچ ارتباط معناداری بین صرف شام بعد از ساعت ۸ شب و اضافه‌وزن مشاهده نشد. همچنین بررسی‌ها نشان داده است افرادی که در ساعات پایانی شب و بامداد غذا مصرف می‌کنند، معمولاً کالری بیشتری در طول روز دریافت می‌کنند و همین دریافت کالری مازاد می‌تواند عامل افزایش وزن باشد.

بر این اساس، دفتر بهبود تغذیه جامعه تأکید می‌کند که خوردن غذا در ساعات شب تنها در صورتی می‌تواند منجر به اضافه‌وزن شود که باعث افزایش دریافت کالری بیش از نیاز بدن شود و رعایت تعادل انرژی، اصل اساسی در مدیریت وزن است.

کد خبر 6699770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها