مقبلی: ۲۳۷ زندانی غیرعمد یزدی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقبلی گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری، تعداد ۲۳۷ نفر محکوم مالی جرایم غیرعمد، با تلاشهای مستمر ستاد مردمی دیه و با مشارکت و همراهی نیکوکاران یزدی، از زندانهای استان آزاد و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است.
مقبلی افزود: مجموع بدهی این زندانیان آزادشده مبلغ ۷۶۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان بوده که مبلغ ۷۱۷ میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان از طریق قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایتمندانه شاکیان، آورده خود محکومان و همچنین پرداخت کمکهای بلاعوض تأمین شده است.
وی تصریح کرد: مابقی بدهیها نیز از محل منابع ستاد مردمی دیه استان، شامل کمکهای خیرین و نیکوکاران نوع دوست و بهرهمندی از تسهیلات بانکهای عامل، به مبلغ ۵۰ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این زندانیان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانوادههایشان فراهم شد.
مقبلی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از مجموع زندانیان آزادشده، ۱۷۱ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۵۱ نفر مربوط به محکومان مهریه، ۱۱ مددجو مربوط به محکومان نفقه و ۴ مددجو نیز مربوط به محکومان پرداخت دیه غیرعمد بودند.
مدیرکل زندانهای استان یزد ضمن قدردانی از زحمات بیوقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش ستاد مردمی دیه استان گفت: از مجموع زندانیان آزادشده، ۴۷ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذاتالبین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچگونه وجهی از زندان آزاد شدند و ۱۹۰ مددجو نیز با تأمین منابع مالی، شامل کمکهای خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانکهای عامل، از زندان رهایی یافتند؛ بهگونهای که از این تعداد، ۲۲ مددجو زن و ۲۱۵ مددجو مرد بودند.
مقبلی با قدردانی از همراهی همیشگی مردم نیکاندیش دارالعباده و اعضای دغدغهمند «دوشنبههای رهایی» گفت: ستاد مردمی دیه استان یزد همواره تلاش کرده است در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی، با همراهی اقشار گوناگون مردم، زمینه مشارکت عمومی در امر خداپسندانه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کند.
وی افزود: در همین راستا، به مناسبت روز مادر آئین گلریزان با میزبانی زورخانه یزدباف برگزار شد که طی آن مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمعآوری و اهدا گردید. همچنین کسبه متعهد و نوعدوست مجتمع تجاری صدف یزد نیز با برگزاری گلریزان ویژه روز مادر، ۳۵۰ میلیون تومان جهت مشارکت در آزادی زندانیان اهدا کردند.
این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اقدامی انسانی و اجتماعی است که آثار آن تنها محدود به یک فرد نیست، بلکه آرامش و امید را به خانوادهها و جامعه بازمیگرداند و ستاد مردمی دیه استان یزد با اتکا به مشارکت ارزشمند خیرین و نیکوکاران همواره تلاش دارد زمینه آزادی این زندانیان را در مناسبتهای مختلف فراهم کند و از عموم مردم نیکاندیش دعوت میکند با هر میزان توان، در این مسیر خداپسندانه سهیم باشند.
