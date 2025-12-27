به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقبلی در نشست امضا تفاهم نامه همکاری ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای استان با اداره کل زندان‌های استان یزد با اشاره به فرهنگ اصیل و ریشه دار ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: این رشته‌ی ورزشی می‌تواند در تربیت مددجویان بسیار مفید باشد.

گفت: مددجویان علاقمندی و استقبال خوبی از این رشته دارند و خوشحال هستیم که زیرساخت مناسب و استاندارد این ورزش را در زندان دارا هستیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا اثر مثبت بگذاریم و در کنار بعد ورزش، به بعد روح و روان مددجویان نیز توجه ویژه داشته باشیم تا در کنار تربیت بدنی، تربیت روحی و معنوی آنها را شاهد باشیم.

مدیرکل زندان‌های استان یزد اظهار داشت: فرهنگ زیبای گلریزان باید تداوم داشته باشد و خوشبختانه در سال‌های گذشته شاهد آزادی تعداد قابل توجهی از مددجویان با برگزاری گلریزان بودیم که امید است این سنت حسنه با همت پهلوانان و پیشکسوتان این رشته‌ی ورزشی – مذهبی جاری باشد.

مقبلی همچنین خواستار اجرای ورزش زورخانه در قالب طرح شهید فرقانی شد و گفت: انتظار داریم این طرح در کانون اصلاح و تربیت استان نیز یابد