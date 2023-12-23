سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۲ زندانی غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که مبلغ بدهی آنها ۲۸۲ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان بود.

وی افزود: در فرآیند آزادی از طریق پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی و قضات دادگاه‌ها مبلغ ۱۲۰ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان بود و شکات نیز مبلغ ۱۲۱ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان را گذشت کردند و بقیه این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک های خیرین و نیکوکاران و تسهیلات بانک‌های عامل و آورده مددجو به مبلغ ۴۰ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۳۲ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

عظیمی ادامه داد: مردم دارالعباده یکی از بخشنده‌ترین افراد کشور هستند و شکات پرونده ها خود به مانند خیر عمل کرده و در جلساتی متعددی که اعضای کمیته صلح و سازش ستاد مردمی دیه استان یزد با آنها برگزار می کنند در تسهیل شرایط آزادی زندانیان تحت پوشش این ستاد مردمی به میزان ۴۳ درصد از مبلغ کل بدهی های خود را گذشت کردند که رتبه دوم را در کشور از آن خود کرده اند.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۸۲ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۴۲ محکوم مربوط به پرداخت مهریه، ۶ محکوم مربوط به پرداخت نفقه و دو محکوم نیز مربوط به دیه حوادث کارگاهی بودند.

عظیمی ادامه داد: از این تعداد آزادی، ۲۶ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی و ۱۰۶ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۳ مددجو زن و ۱۱۹ مددجو نیز مرد بودند .

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد ضمن تقدیر از روابط عمومی این ستاد مردمی گفت: ستاد دیه استان یزد همواره در تمامی مناسبات اقدام به برگزاری پویش برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد می‌کند تا در کنار فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ گذشت و بخشش و کمک به همنوع با جذب کمک های مردمی زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را از زندانهای استان فراهم کند.

عظیمی ادامه داد: از این تعداد آزادی ۱۲ محکوم با اجرای پویش «نذر فاطمی» به مناسبت ایام فاطمیه، هفت مددجو با اجرای پویش «یلدای رهایی» و یک زندانی نیز با کمک افرادی که دوشنبه های هر هفته ضمن بازدید از خانه های قدیمی استان در قالب پویش «دوشنبه های رهایی» کمک های خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا می‌کنند، آزاد شدند.