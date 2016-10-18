به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب در کارگروه مدیریت پسماند استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و مشکلات موجود در این زمینه، اظهار داشت: پسماندهای پزشکی بهویژه در زمان معیوب بودن دستگاههای امحای زباله بیمارستانها، همراه با پسماندهای عادی دفع می شوند که این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح و اصولی باعث ایجاد آلودگیهای زیست محیطی میشود و میتواند زمینهساز انتقال عوامل میکروبی شود.
وی افزود: مراکز خصوصی و مطبها بهطور کلی پسماندهای پزشکی خود را همراه با پسماند عادی به مراکز دفع پسماند شهری منتقل میکنند که برای این موضوع نیز باید برنامهریزی اساسی انجام داد و اجرای طرح مرکزی امحاِی زبالههای بیمارستانی در زمان معیوب بودن دستگاهها ضروری به نظر میرسد.
دلشب بر لزوم ارزیابی زیست محیطی قبل از احداث سایت محل دفع پسماندها تاکید و ابراز امیدواری کرد که سایت در دست مطالعه برای مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و عادی جنوب استان در منطقه ویژه پارس جنوبی هرچه زودتر به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به سوال معاون سیاسی فرمانداری عسلویه مبنی بر امکان احیای سایت دفع پسماند بستانو، گفت: سایت بستانو تکمیل شده و در حال حاضر در مرحله مراقبتهای بعد از دفن است و با توجه به عدم جانمایی مناسب امکان احیای سایت مذکور وجود ندارد.
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