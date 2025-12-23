  1. استانها
  2. خوزستان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر حوالی مسجدسلیمان ثبت شد

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر حوالی مسجدسلیمان ثبت شد

اهواز – مرکز لرزه‌نگاری کشور اعلام کرد: شامگاه سه‌شنبه زمین‌لرزه‌ای با بزرگی سه ریشتر در حوالی مسجدسلیمان استان خوزستان رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی، این زمین‌لرزه در ساعت ۲۰:۲۰:۲۳ به وقت محلی و در عمق هفت کیلومتری زمین ثبت شد. مختصات کانون زمین‌لرزه طول جغرافیایی ۴۹.۴۱ و عرض جغرافیایی ۳۱.۷۱ اعلام شده است.

این زمین‌لرزه در ۲۸ کیلومتری مسجدسلیمان (خوزستان)، ۳۱ کیلومتری هفتگل (خوزستان) و ۴۵ کیلومتری ایذه (خوزستان) رخ داد.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۸۱ کیلومتری اهواز و ۱۵۲ کیلومتری شهرکرد، به‌عنوان نزدیک‌ترین مراکز استان، گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، این زمین‌لرزه از نوع خفیف بوده و تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی آن اعلام نشده است.

کد خبر 6699925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها