به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی، این زمینلرزه در ساعت ۲۰:۲۰:۲۳ به وقت محلی و در عمق هفت کیلومتری زمین ثبت شد. مختصات کانون زمینلرزه طول جغرافیایی ۴۹.۴۱ و عرض جغرافیایی ۳۱.۷۱ اعلام شده است.
این زمینلرزه در ۲۸ کیلومتری مسجدسلیمان (خوزستان)، ۳۱ کیلومتری هفتگل (خوزستان) و ۴۵ کیلومتری ایذه (خوزستان) رخ داد.
همچنین این زمینلرزه در فاصله ۸۱ کیلومتری اهواز و ۱۵۲ کیلومتری شهرکرد، بهعنوان نزدیکترین مراکز استان، گزارش شده است.
بر اساس اطلاعات اولیه، این زمینلرزه از نوع خفیف بوده و تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی آن اعلام نشده است.
نظر شما