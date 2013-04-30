زمین لرزه 3.4 ریشتری دیر را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانك داده برخط مركز لرزه‌نگاري كشوری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین آبدان شهرستان دیر را لرزاند.

این زمین‌لرزه ساعت 21 و 2 دقیقه سه‌شنبه به وقوع پیوست که موقعیت این زمین‌لرزه 51.72 طول جغرافیایی و 28.14 عرض جغرافیایی اعلام شده است.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین بندر دیر را لرزاند. این زمین‌لرزه ساعت 21 و 36 دقیقه سه‌شنبه به وقوع پیوست که موقعیت این زمین‌لرزه 51.91 طول جغرافیایی و 27.96 عرض جغرافیایی اعلام شده است.

لازم به ذکر است که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 16 کیلومتری زمین کاکی شهرستان دشتی را لرزاند. این زمین‌لرزه ساعت 20 و 58 دقیقه سه‌شنبه به وقوع پیوست که موقعیت این زمین‌لرزه 51.62 طول جغرافیایی و 28.29 عرض جغرافیایی اعلام شده است.

گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.