زمین لرزه حوالی جایزان در خوزستان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۶:۰۸ دقیقه صبح امروز ۲۰ تیرماه زمین لرزهای به قدرت ۴.۳ ریشتر حوالی جایزان در خوزستان را به شدت به لرزه درآورد.
این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۹.۸۳، عرض جغرافیایی: ۳۱.۱ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد.
زلزله در ۲۴ کیلومتری جایزان (خوزستان)، ۲۹ کیلومتری رامهرمز (خوزستان)، ۳۰ کیلومتری میداود (خوزستان)، ۱۱۲ کیلومتری اهواز و ۱۶۷ کیلومتری شهرکرد رخ داد.
بعد از وقوع زمین لرزه، پایگاههای اورژانس شهرستانهای رامهرمز، امیدیه و باغملک در حالت آمادهباش هستند.
تاکنون گزارشی از خسارات و مصدومان احتمالی گزارش نشده است.
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