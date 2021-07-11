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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۷:۳۷

زمین لرزه حوالی جایزان در خوزستان را لرزاند

زمین لرزه حوالی جایزان در خوزستان را لرزاند

اهواز - زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۳ ریشتر حوالی جایزان در خوزستان را به شدت لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۶:۰۸ دقیقه صبح امروز ۲۰ تیرماه زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۳ ریشتر حوالی جایزان در خوزستان را به شدت به لرزه درآورد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۹.۸۳، عرض جغرافیایی: ۳۱.۱ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

زلزله در ۲۴ کیلومتری جایزان (خوزستان)، ۲۹ کیلومتری رامهرمز (خوزستان)، ۳۰ کیلومتری میداود (خوزستان)، ۱۱۲ کیلومتری اهواز و ۱۶۷ کیلومتری شهرکرد رخ داد.

بعد از وقوع زمین لرزه، پایگاه‌های اورژانس شهرستان‌های رامهرمز، امیدیه و باغملک در حالت آماده‌باش هستند.

تاکنون گزارشی از خسارات و مصدومان احتمالی گزارش نشده است.

کد مطلب 5255005

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