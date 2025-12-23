پارلمان ونزوئلا قانون مقابله با محاصره اقتصادی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پارلمان ونزوئلا با اجماع آرا، قانون حفاظت از آزادی کشتیرانی و تجارت را با هدف مقابله با محاصره اقتصادی و اقدامات غیرقانونی بینالمللی تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، این قانون با تأکید بر صیانت از مسیرهای کشتیرانی، ناوگان تجاری و تجارت خارجی ونزوئلا، دولت را موظف میکند تدابیر حقوقی و اجرایی لازم را برای مقابله با تهدیدات فرامرزی، تحریمهای یکجانبه و اقدامات خصمانه علیه منافع اقتصادی کشور اتخاذ کند.
نمایندگان پارلمان ونزوئلا این مصوبه را گامی در راستای تقویت حاکمیت ملی و دفاع از حقوق مشروع این کشور در آبهای بینالمللی دانستند.
روابط آمریکا و ونزوئلا در سالهای اخیر با تشدید تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو، بهویژه در حوزه انرژی و حملونقل دریایی، با تنش همراه بوده است. کاراکاس این اقدامات را مصداق محاصره اقتصادی و نقض حقوق بینالملل دانسته و بارها نسبت به توقیف کشتیها و فشارهای فزاینده آمریکا اعتراض کرده است.
به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل، هدف آمریکا از تشدید این فشارها و تحریمهای یکجانبه، افزایش فشار سیاسی و اقتصادی برای تضعیف دولت نیکلاس مادورو و واداشتن کاراکاس به تغییر مسیر در سیاستهای داخلی و خارجی خود عنوان شده است.
