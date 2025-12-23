روسیه: محاصره سواحل ونزوئلا اقدامی کاملاً تجاوزکارانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا گفت که محاصره سواحل ونزوئلا یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و کامل به شمار می‌رود و آمریکا مسئول پیامدهای فاجعه‌بار آن دانست.

وی با انتقاد شدید از نقش واشنگتن در این تحولات افزود: آمریکا مسئول مستقیم پیامدهای فاجعه‌بار این رفتار علیه ونزوئلا است و این رویکرد، نمونه‌ای از «رفتار یک‌جانبه‌گرایانه و قانون‌گریز» در عرصه سیاست بین‌الملل است.

نماینده روسیه در شورای امنیت در ادامه سخنان خود گفت: متأسف هستیم که دولت جدید آمریکا همچنان اسیر سیاست‌های گذشته در قبال ونزوئلا است.

این مقام روس افزود: واشنگتن تجاوز و دخالت آشکار خود در امور یک کشور آمریکای لاتین را با مبارزه با تروریسم توجیه می‌کند.‌

وی تأکید کرد: دولت ونزوئلا مشروع است، اگرچه آمریکا سعی دارد القا کند که تصمیم واشنگتن برای جنایتکارانه دانستن آن کافی است.

سفیر ونزوئلا در سازمان ملل نیز در سخنانی گفت: ونزوئلا فقط نخستین هدف یک برنامه گسترده‌تر است و دولت آمریکا می‌کوشد با ایجاد تفرقه، ما را به‌صورت مرحله‌ای و گام‌به‌گام مورد تهاجم قرار دهد.

وی افزود: این مضحک است که دولت آمریکا تلاش می‌کند اقدامات خود را با استناد به قواعد حقوق جنگ توجیه کند.

ساموئل مونکادا (Samuel Moncada) سفیر ونزوئلا در سازمان ملل تاکید کرد: در دفاع از صلح ملت‌مان، خونسردی و استقامت خود را از دست نخواهیم داد.

وی ادامه داد: آمریکا به‌صورت غیرمسئولانه رفتار می‌کند و می‌کوشد این تصور را تحمیل کند که قانون باید برای همه اجرا شود، جز آمریکا.

وی افزود: باید کارزارهای فریب و تحریف اطلاعاتی را که آمریکا برای توجیه تجاوز خود علیه ونزوئلا به کار می‌گیرد، افشا کنیم.

مونکادا گفت: آمریکا مدعی مالکیت بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است؛ ادعایی که یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های غارت در تاریخ بشریت به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: آمریکایی‌ها جان فرزندان خود را برای پر کردن جیب سهام‌داران شرکت‌های نفتی به خطر می‌اندازند، در حالی که هزاران خانواده ونزوئلایی و آمریکایی قربانی خواهند شد.

مونکادا تأکید کرد که «جنگ برای نفت» تجربه‌ای است که عراق، سوریه و لیبی با آن روبه‌رو شدند و نتیجه‌ای جز ویرانی ندارد؛ بیشتر مردم آمریکا مخالف هرگونه جنگ علیه ونزوئلا هستند و خواستار توقف این سیاست‌ها شده‌اند.

سفیر ونزوئلا در سازمان ملل تاکید کرد: اگر تشدید حملات مسلحانه آمریکا ادامه یابد، با عزمی راسخ از حق غیرقابل سلب خود برای دفاع از کشورمان استفاده خواهیم کرد.

سفیر چین در سازمان ملل نیز در سخنانی در این نشست گفت: ما با هرگونه مداخله در امور داخلی ونزوئلا تحت هر بهانه‌ای مخالفیم و تحریم‌های غیرقانونی را رد می‌کنیم.

وی افزود: از آمریکا می‌خواهیم به امنیت کشتیرانی کشورهای حوزه کارائیب و آزادی و حقوق این کشورها احترام بگذارد.

سفیر چین در سازمان ملل تاکید کرد: چین با تمامی اقدامات یک‌جانبه مخالف است و همه کشورها باید از کرامت و حاکمیت ملی خود دفاع کنند.