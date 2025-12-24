به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بخشی پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص ماجراجویی‌های اخیر آمریکا در منطقه کاراییب را به شرح زیر قرائت کرد:

اقدامات رژیم آمریکا علیه ونزوئلا از جمله توقیف و تعقیب نفت کش‌ها و تشدید حضور و فعالیت‌های نظامی در منطقه کاراییب را به طور قاطع محکوم می‌کنیم و ضمن اعلام حمایت از دولت و ملت ونزوئلا بر حقوق مسلم این کشور در دفاع از حاکمیت و منافع مشروع خود تاکید می‌کنیم.

توقیف یا ممانعت از تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های آزاد بدون مجوزهای نهادهای صلاحیت دار بین المللی مصداق راهزنی دریایی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل دریاها اصل آزادی کشتیرانی و قواعد شناخته شده حاکم بر تجارت مشروع بین المللی است، از سوی دیگر تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه کاراییب و انجام عملیات‌های دریایی در نزدیکی مرزهای ونزوئلا به افزایش تنش‌ها و بی ثباتی امنیتی در منطقه دامن زده و به اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها در تعارض آشکار قرار دارد.

تجربه عمر کوتاه رژیم جنایتکار ایالت متحده نشان می‌دهد هرجا این رژیم پا گذاشته و یا دخالت کرده نتیجه‌ای جز نا امنی، ویرانی، قتل عام و نسل کشی در پی نداشته است و تداوم اینگونه اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز از سوی ایالات متحده آمریکا مسئولیت مستقیم هرگونه تنش و بی ثباتی منطقه‌ای و پیامدهای ناخواسته منطقه‌ای را متوجه این رژیم می‌کند.

مجلس شورای اسلامی با ملت مستقل و دولت ضد استکباری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر رفع هرگونه تحریم و فشار علیه دولت ضد صهیونیستی ونزوئلا تاکید می‌کند.