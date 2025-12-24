به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان «تشدید اقدامات آمریکا علیه نفتکشهای ونزوئلا» از تلاش نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا برای مدیریت این شرایط خبر داد.
براساس گزارش نیویورک تایمز، دولت مادورو تصمیم دارد از نفتکشهای خصوصی برای ذخیره نفت خام استفاده کند تا بتواند راهی برای فروش آن پیدا کند.
نیویورک تایمز درباره تدابیر نظامی ونزوئلا نیز به نقل از منابع آگاه نوشت: قایقهای توپدار ونزوئلا نیز برای اسکورت نفتکشها و حاملهای فرآوردههای نفتی به کار گرفته شدهاند.
این رسانه غربی، استقرار نظامیان ونزوئلایی در نفتکشها را یکی از گزینههای این کشور برای مقابله با دزدی دریایی آمریکا عنوان کرد و نوشت: دولت کاراکاس در نظر دارد اقدامات حفاظتی برای نفتکشها را تشدید کند و نظامیان را در نفتکشهای حامل نفت به مقصد چین، مستقر کند.
نیویورک تایمز نوشت: حضور نظامیان ونزوئلایی در نفتکشها میتواند تلاشهای گارد ساحلی آمریکا برای توقیف کشتیها را پیچیدهتر کند، اما احتمال درگیری نظامی بین واشنگتن و کاراکاس را نیز افزایش میدهد.
آمریکا در دو هفته گذشته، ۲ نفتکش حامل نفت ونزوئلا را توقیف کرده و برای توقیف نفتکش سوم نیز تلاش کرده است. کارشناسان این اقدامات آمریکا را ناقض قوانین بین المللی و مصداق دزدی دریایی اعلام کرده اند.
نظر شما