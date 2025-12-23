مادورو خطاب به ترامپ: به جای مداخله در کشورها کمی به فکر آمریکا باش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در سخنان امروز سه شنبه خود گفت: اگر ترامپ به مسائل اجتماعی آمریکا توجه می‌کرد رئیس جمهور بهتری می‌بود.

وی اضافه کرد: ۷۰ درصد از سخنرانی‌ها و حرف‌های ترامپ درباره ونزوئلا است. مردم آمریکا و شغل‌هایی که ترامپ باید برای آنها فراهم کند کجای این سخنرانی‌ها هستند؟

مادورو تصریح کرد: ترامپ باید به امور داخلی کشورش بپردازد و ما نیز در ونزوئلا به امور خودمان می‌پردازیم. ملت آمریکا علیه مداخلات خارجی و جنگ‌های بی پایان و تغییر نظام کشورها و جنگ افروزی ها رأی دادند.

وی بیان کرد: ونزوئلا همواره آماده گفتگوهای احترام آمیز و آرام است. یک رئیس جمهور نمی‌تواند با فکر کردن درباره یک کشور یا کشورهای دیگر به امور کشورش خودش برسد. بهتر است به مشکلات کشورش فکر کند. خطاب به همپیمانانمان در چین، هند و اروپا می گویم که شرایط برای سرمایه گذاری در ونزوئلا مهیا است.