به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از ۱۰۴۳۹ یورش شهرک نشینان به مناطق فلسطینی نشین در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.

این در حالی است که صبح امروز شهرک نشینان مسلح اسرائیلی به سمت جوانان فلسطینی در شهرک دیر جریر در شرق رام الله در کرانه باختری شلیک کردند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی از تداوم یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند. این منابع اعلام کردند که در ساعات بامدادی امروز، کرانه باختری شاهد موج گسترده‌ای از یورش‌ها، بازداشت‌ها و درگیری‌ها بود.

نظامیان اشغالگر ابتدا یک جوان فلسطینی را در نزدیکی پل روستای اودلا در جنوب شرق نابلس بازداشت کردند و همزمان با آن به چندین شهر و روستا در مناطق مختلف یورش بردند.

در غرب الخلیل، نظامیان اسرائیلی با ورود به شهرک إذنا، از گاز اشک‌آور، گلوله‌های جنگی و منور استفاده کردند. یورش‌ها همچنین شامل شهر دورا و شهرک سعیر در شمال شرق الخلیل بود.

در شمال کرانه باختری، نظامیان اشغالگر به اردوگاه الفارعه و شهرک‌های عقابا و بیتا در اطراف طوباس حمله کردند؛ حملاتی که با هجوم شهرک‌نشینان به منطقه قماص در بیتا نیز همراه شد.

همزمان، یورش‌های متوالی به نابلس از محور ایست بازرسی عورتا، بلاطه و روستای تل گزارش شد که طی آن منازل و حتی یک مسجد مورد تفتیش قرار گرفت.

در شرق رام الله نیز روستای دیر جریر هدف یورش قرار گرفت. منابع محلی از بازداشت یک جوان فلسطینی در جریان یورش نظامیان به شهر جنین خبر دادند.