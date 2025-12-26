به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که امروز شهرک نشینان مسلح صهیونیست به شهرک دیر دبوان در شمال شرق رام الله حمله ور شده و فلسطینی ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و حدود ۱۵۰ راس گوسفند آنها را دزدیدند.

به گفته منابع محلی، مهاجمان ضمن ایجاد رعب و وحشت، به شهروندان حمله کرده و دام‌های آنان را ربودند. این حمله خسارات قابل توجهی به دامداران منطقه وارد کرده است.

همچنین نظامیان صهیونیست با ورود به منزل شیخ «الضریر عزالدین عمارنه» در شهرک یعبد در جنوب غرب جنین و تخریب اثاثیه منزلش، او را بازداشت کردند.

نظامیان اسرائیلی همچنین صبح امروز به روستای المغیر در شمال شرق رام الله نیز حمله ور شدند.