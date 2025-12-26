  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

شهرک‌نشینان ۱۵۰ رأس گوسفند را در کرانه باختری دزدیدند

شهرک‌نشینان ۱۵۰ رأس گوسفند را در کرانه باختری دزدیدند

شهرک‌نشینان صهیونیست بامداد امروز به شهرک دیر دبوان در شمال‌ شرق رام‌ الله یورش برده و حدود ۱۵۰ رأس گوسفند را به سرقت بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که امروز شهرک نشینان مسلح صهیونیست به شهرک دیر دبوان در شمال شرق رام الله حمله ور شده و فلسطینی ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و حدود ۱۵۰ راس گوسفند آنها را دزدیدند.

به گفته منابع محلی، مهاجمان ضمن ایجاد رعب و وحشت، به شهروندان حمله کرده و دام‌های آنان را ربودند. این حمله خسارات قابل توجهی به دامداران منطقه وارد کرده است.

همچنین نظامیان صهیونیست با ورود به منزل شیخ «الضریر عزالدین عمارنه» در شهرک یعبد در جنوب غرب جنین و تخریب اثاثیه منزلش، او را بازداشت کردند.

نظامیان اسرائیلی همچنین صبح امروز به روستای المغیر در شمال شرق رام الله نیز حمله ور شدند.

کد خبر 6702169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها