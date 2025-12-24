میر محمد غراوی در حاشیه بازدید از پل قدیمی محور چاف چمخاله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار، پل جایگزین احداث خواهد شد و نقش مهمی در بهبود عبور و مرور خواهد داشت.
غراوی با بیان اینکه مراحل مطالعات و برآورد پروژه توسط مشاور تکمیل شده است، اظهار داشت: فرایند مناقصه تا پایان ماه جاری برگزار میشود و عملیات اجرایی پل جدید به زودی آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره برنامههای بلندمرتبهسازی در شهرهای ساحلی استان گفت: با توجه به محدودیت زمینهای قابل توسعه و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی، سیاست استان افزایش تراکم عمودی و احداث ساختمانهای ۸ تا ۱۵ طبقه است.
غراوی تأکید کرد: شهرداریها امکانسنجی پروژهها را انجام دادهاند و پس از تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامهریزی استان، نتایج برای اقدام وزارت راه ارسال خواهد شد.
معاون استاندار گیلان در ادامه افزود: عملکرد شهرداریها طی ۱۰ ماه گذشته قابل تقدیر است؛ با وجود بودجه مصوب ۶۰ میلیارد تومانی، تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان محقق شده و پیشبینی میشود با متمم بودجه، سقف اعتبارات تا ۱۵۰–۱۶۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه زیباسازی شهری، توسعه فضای سبز، لکهگیری و آسفالت معابر و اجرای پروژههای عمرانی جدید اشاره کرد و گفت: استاندار نیز از عملکرد شهرداریها رضایت کامل دارد.
