آغاز دریافت آثار در جشنواره «قلم ۸» نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیوهنامه هشتمین دوره جشنواره «قلم ۸» (جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) را با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان نشریات دانشجویی مبنی بر "مسئولیت خطیر اصحاب قلم در برابر خداوند" و "تلاش برای سالمسازی و دینداری محیط دانشگاه" و نقش نشریات در رشد فرهنگی، علمی و اجتماعی ابلاغ کرد.
در این شیوه نامه با اشاره به نقش بیبدیل نشریات دانشجویی به عنوان ابزاری برای بیان آزادانه نظرات و تسریع ارتباطات دانشگاهی، بر وظیفه خطیر این نشریات در رشد فرهنگ علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است.
اهداف این جشنواره، نمایش ظرفیت واحدهای دانشگاهی، ارتقای کیفی و کمی نشریات، شبکهسازی استعدادهای برتر، معرفی نشریات موفق و ایجاد بستر گفتگو بین فعالان دانشجویی و رسانههای حرفهای عنوان شده است.
براساس بندهای این شیوه نامه جشنواره «قلم ۸» در سه بخش اصلی برگزار میشود بخش اول آثار برتر است که در ۱۲ قالب شامل تیتر، خبر، مصاحبه، گزارش، سرمقاله و یادداشت، مقاله، گرافیک و صفحهآرایی، کاریکاتور، طنز، شعر، پادکست، و نماهنگ / موشنگرافی برگزار میشود. بخش دوم نشریات برتر است که در ۶ زمینه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، دینی، هنری-ادبی و علمی برگزار میشود.
بخش ویژه نیز با موضوعات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد تبیین، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بزرگداشت دانشمند مجاهد شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی برگزار میشود.
شرکت برای تمام فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع و حتی دانشآموختگانی که حداکثر ۶ ماه از فراغت از تحصیل آنان گذشته باشد، آزاد است. دانشجویان سایر دانشگاهها نیز میتوانند صرفاً در بخش ویژه شرکت کنند.
مهلت ارسال آثار از ۱ دی ۱۴۰۴ آغاز و تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
فرآیندهای ثبتنام، بارگذاری آثار و داوری به طور کامل از طریق سامانه نشریات دانشجویی به آدرس http://farhangi.iau.ir انجام میپذیرد. مراسم اختتامیه نیز در هفته آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
در این شیوه نامه آمده است داوری در دو مرحله و توسط هیئتهای تخصصی انجام خواهد شد. شاخصها و معیارهای تفکیکشدهای برای هر بخش و قالب در شیوهنامه درج شده است که مواردی مانند خلاقیت، صحت، سوژهیابی مناسب، رعایت اصول نگارشی و فنی، ارتباط با مسائل دانشگاهی و قدرت تحلیل را در بر میگیرد.
طبق قوانین جشنواره، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید آثار ممنوع اعلام شده است. همچنین، در هر مرحله از برگزاری یا حتی پس از اختتامیه، در صورت اثبات کپی یا عدم اصالت اثر، کلیه جوایز بازپس گرفته شده و فرد خاطی به کمیته ناظر معرفی خواهد شد.
نشریات الکترونیکی دارای مجوز (مانند سایت، وبلاگ، صفحات اجتماعی) نیز میتوانند در زمینههای مرتبط شرکت کنند. شرایطی مانند بهروزبودن، داشتن حداقل ۱۰ مطلب و سابقه فعالیت بیش از ۳ ماه برای آنها در نظر گرفته شده است.
منتخبین برای پیوند با عرصه نشریات به صورت حرفه ای مورد حمایت قرار میگیرند.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت آثار میتوانند به سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.
