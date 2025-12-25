  1. دانشگاه و فناوری
ارائه تسهیلات به منتخبین جشنواره دانشجوی نمونه تا ۲۰۰میلیون تومان

دومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه با تصویب میزان ارائه تسهیلات به منتخبین این جشنواره پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دومین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر وحید شالچی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ارشد وزارتین در محل سالن جلسات طبقه ششم سازمان امور دانشجویان امروز برگزار شد.

در این جلسه، نسخه نهایی تغییرات آئین‌نامه و شیوه‌نامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری بررسی و مقرر شد پس از تصویب و ابلاغ برای دوره سی‌وچهارم جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین در این جلسه تسهیلات منتخبین سی‌وسومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری شامل: جایزه نقدی (برای دانشجویان مقطع کاردانی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، مقطع کارشناسی مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان، مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته / پیوسته مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، مقطع دکتری حرفه‌ای مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، مقطع دکتری تخصصی پیوسته / ناپیوسته / بالینی ۲۰۰ میلیون تومان) و ادامه تحصیل در مقطع بعدی بر اساس آئین‌نامه جدید، تعیین و تکلیف شد.

