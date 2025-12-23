موج جدید انتصابات دانشگاه آزاد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران جدید دانشگاه آزاد را منصوب کرد.
بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکام جداگانهای، محمدصادق ضیایی را به عنوان قائممقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیئت علمی، ممیزه و هیئتهای امنای استانها و علی رضائیپناه را به عنوان سرپرست مرکز اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
همچنین رنجبر طی نامهای جداگانه از زحمات و تلاشهای احمد علمشاهی در دوران مسئولیت مرکز اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه تشکر کرد.
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور مدارس سما
بیژن رنجبر طی حکمی مهدی نوید ادهم را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
همچنین وی طی نامههای جداگانه ای از زحمات و تلاشهای حسن بنیانیان در زمان مسئولیت «مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه»، هادی نیل فروشان در زمان مسئولیت «مشاور رئیس دانشگاه در امور رصد تحولات فناوریهای جهانی» و علی اکبر محرابیان در دوره مسئولیت «دستیار و مشاور رئیس دانشگاه در حوزه شبکه علمی ناترازی آب و انرژی تقدیر و تشکر کرد.
