ثبت نام آزمون زبان EPT دوره دی ماه دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون EPT دی ماه ۱۴۰۴ از امروز چهارشنبه ۳ دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

این آزمون روز جمعه ۱۹ دی ماه هم زمان در شهرهای تهران, تبریز, مشهد, اهواز, اصفهان, شیراز, کرمانشاه, رشت, کرمان, کرج، یزد و ساری جمعاً ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

تمام دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://ept.english.iau.ac.irنسبت به ثبت نام اقدام نمایند.