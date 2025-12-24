  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

ثبت نام آزمون زبان EPT دوره دی ماه دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آزمون زبان EPT دوره دی ماه دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی برای دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ داوطلبان می‌توانند نسبت به تکمیل فرم و رزرو زمان آزمون اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون EPT دی ماه ۱۴۰۴ از امروز چهارشنبه ۳ دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

این آزمون روز جمعه ۱۹ دی ماه هم زمان در شهرهای تهران, تبریز, مشهد, اهواز, اصفهان, شیراز, کرمانشاه, رشت, کرمان, کرج، یزد و ساری جمعاً ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

تمام دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://ept.english.iau.ac.irنسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

کد خبر 6700484
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها