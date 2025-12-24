https://mehrnews.com/x39XKS ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵ کد خبر 6700547 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵ منظره زیبای برفی جاده هزاوه به اراک اراک- در این فیلم، منظره برفی جاده هزاوه به اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 13 MB کد خبر 6700547 کپی شد مطالب مرتبط بارش پراکنده برف و باران از چهارشنبه مهمان استان مرکزی میشود بارش برف در شهر محلات بارش زیبای برف در دهستان خورهه از توابع شهرستان محلات یخبندان در راه استان مرکزی؛ آلودگی هوا نفسها را تنگ میکند مه آلودگی و سفیدپوش شدن دهستان خورهه شهرستان محلات برچسبها بارش برف اراک زمستان
نظر شما