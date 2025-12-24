  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

منظره زیبای برفی جاده هزاوه به اراک

اراک- در این فیلم، منظره برفی جاده هزاوه به اراک را ملاحظه می‌کنید.

    نظرات

    • صابری قمی ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      خوشبحالتون. ممنون بابت این ویدیو. روح و روانم زنده شد
    • عارفی ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      الحمدالله. خدایا برکاتت را بر ما نازل بفرما.
    • IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      خدایاااا شکرت

