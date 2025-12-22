به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، به دلیل تداوم پایداری و سکون نسبی جو و شکل‌گیری وارونگی دما، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در استان مرکزی تا حداقل روز سه‌شنبه تداوم دارد که این شرایط موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پررفت‌وآمد استان در برخی ساعات می‌شود.

در همین راستا، روز گذشته هشدار سطح زرد شماره ۶ آلودگی هوا از سوی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی صادر شد که بیانگر مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا است و بررسی‌ها نشان‌دهنده ماندگاری هوای سرد شبانه طی ۲ روز آینده است، هرچند دمای روزانه در این مدت روند افزایشی نسبی خواهد داشت.

به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا، احتمال وقوع پدیده مه در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه تالاب میقان، به‌ویژه در ساعات شب و اوایل صبح وجود دارد.

در صورت عدم تغییر الگوهای پیش‌بینی، موج جوی پیش‌رو می‌تواند از روز چهارشنبه سبب وقوع بارش‌های پراکنده برف و باران در برخی نقاط استان مرکزی شود.